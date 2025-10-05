rimini capitale del turismo mondiale a ttg tutte le ultime tendenze

di Marco Principini RIMINI È tutto pronto, a Rimini, per l edizione 2025 di TTG Travel Experience, la fiera del turismo e dell’ospitalità che con InOut The Hospitality Community è in programma nel polo fieristico da mercoledì a venerdì. Le due manifestazioni, firmate Italian Exhibition Group, trasformeranno la Fiera di Rimini nella capitale del business turistico internazionale, con 2.700 brand espositori su 26 padiglioni e 1.000 buyer da 75 Paesi. “Awake to a New Era” è il claim che guiderà la 62ª edizione di TTG Travel Experience e InOut The Hospitality Community: un invito a prendere coscienza dei grandi cambiamenti in atto — dall’AI ai nuovi equilibri globali — e tradurli in strategie concrete per il settore del turismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

