Rientrati 26 italiani attesa per l’espulsione degli altri 15
Ventisei degli italiani arrestati dalle forze israeliane a bordo della Global sumud flottilla sono rientrati ieri notte. Si tratta di chi aveva firmato per l’espulsione immediata (che prevede l’ammissione di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: rientrati - italiani
Flotilla, rientrati i parlamentari italiani
Flotilla Gaza, rientrati i quattro parlamentari italiani: “Notte difficile, riportate a casa i connazionali”
Il racconto dei parlamentari italiani della Flotilla rientrati in Italia - X Vai su X
Sono rientrati in Italia i quattro parlamentari italiani fermati dalle forze speciali israeliane a bordo della flottiglia. “Prelevati e schedati – raccontano – ci sono state violazioni. Ma il nostro pensiero è per chi è ancora là”. #Tg1 Marzia De Giuli - facebook.com Vai su Facebook
Flottilla, rientra in Italia il primo gruppo di 26. Attesa per gli altri 15 - Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Global Sumud Flotilla ha lasciato Israele con un charter diretto a Istanbul. Scrive ecovicentino.it
Rientro Flotilla: atterrati in Turchia 26 italiani, altri 15 in attesa di espulsione giudiziaria - 15 attivisti restano detenuti a Ketziot in attesa di rimpatrio forzato. Scrive mam-e.it