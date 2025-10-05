Rientrano lunedì gli ultimi 15 italiani della Flotilla l’annuncio del ministro Tajani | Volo charter per Atene

Anche gli ultimi attivisti della Flotilla, trattenuti in Israele, tornano a casa. L’annuncio è arrivato domenica sera dal ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. “Partiranno domani (lunedì, ndr) con un volo charter per Atene – spiega -. Saranno assistiti dalla nostra ambasciata sia alla partenza e poi in Grecia nel trasferimento verso l’Italia”. Il vicepremier ringrazia “sinceramente” tutto il personale del ministero, i diplomatici in Israele e nelle altre sedi interessate per “il capillare lavoro di assistenza compiuto in questi giorni”. Si tratta degli ultimi 15 italiani. Sabato erano rientrati gli altri tra cui l’inviato del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

