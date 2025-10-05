Rientrano attivisti Flotilla a Fiumicino ad attenderli cori applausi e bandiere sventolate – Il video

Open.online | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 5 ottobre 2025 Cori, applausi e bandiere, tra cui quelle della Palestina, all’arrivo all'aeroporto di Fiumicino dei 18 italiani della Flotilla rientrati da Istanbul nella notte. ‘Palestina libera’, oltre duecento persone tra familiari, amici e colleghi ad attenderli. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

