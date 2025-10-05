Riduzione della seconda aliquota Irpef | dove sta la fregatura? Nel conseguente taglio dei servizi pubblici
Come in una scena di un film della commedia all’italiana, leggendo della proposta governativa di ridurre la seconda aliquota dell’Irpef mi è sorta spontanea una domanda: dove sta la fregatura? È abbastanza strano, infatti, che qualcuno ti prometta dei soldi senza nessuna contropartita. Ci deve essere sotto qualcosa di losco o di poco chiaro. Dopo la crisi del Covid, questo è il terzo giro di riduzione dell’aliquota della principale imposta italiana. Ha cominciato Draghi riducendo le aliquote dell’Irpef da cinque a quattro, approfittando del modesto rimbalzo dell’economia. L’anno scorso ha continuato sulla stessa linea Meloni, riducendo le aliquote a tre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
