Un bilancio in chiaroscuro quello che ha segnato la conclusione di Lineapelle e Simac Tanning Tech per le aziende del distretto del fermano. A Lineapelle sono stati 21.433 gli operatori professionali protagonisti, insieme a 1.150 espositori, dell’edizione numero 106, dell’evento fieristico di riferimento per la manifattura globale del lusso, della moda e del design svolto a Fiera Milano Rho dal 23 al 25 settembre 2025. Gli operatori presenti in fiera sono arrivati per il 59% dall’Italia e per il restante 41% da 109 Paesi, in rappresentanza di oltre 7.000 aziende della filiera. Numeri solidi, che dimostrano dinamismo creativo, innovativo e una vitalità che offre potenziali rassicurazioni nonostante la fase congiunturale rimanga ancora molto complicata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Riduzione dei visitatori e mercato in una condizione di forte criticità"