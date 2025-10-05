Ridge Holland rompe il silenzio dopo l’infortunio | Tornerò più forte di prima
Ridge Holland si è aperto in un video toccante dopo l’intervento chirurgico al piede (una ricostruzione del legamento di Lisfranc), resosi necessario in seguito alla frattura subita durante il match del 27 settembre contro Moose, registrato per la TNA a Edmonton, in Alberta. Parlando dal letto d’ospedale di Birmingham, in Alabama, Holland ha voluto condividere con i fan il suo stato d’animo, fatto di resilienza, forza e voglia di andare avanti. Durante la sua convalescenza, ha raccontato come sta gestendo il dolore e la consapevolezza di trovarsi di nuovo di fronte a un ostacolo nella sua carriera di wrestler: “Sto qui disteso, prendo gli antidolorifici. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: ridge - holland
WWE: Nuova gimmick in arrivo per Ridge Holland?
WWE: Brutto stop per Ridge Holland, lesione di Lisfranc, incerti i tempi di rientro
Ridge Holland: Una battuta d’arresto che cambia i piani - facebook.com Vai su Facebook
La stella della WWE rompe il silenzio con un importante aggiornamento sul recupero dall'infortunio - chirurgico e promette un ritorno più forte alla WWE a breve. Come scrive worldwrestling.it