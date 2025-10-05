Ridge Holland rompe il silenzio dopo l’infortunio | Tornerò più forte di prima

Ridge Holland si è aperto in un video toccante dopo l’intervento chirurgico al piede (una ricostruzione del legamento di Lisfranc), resosi necessario in seguito alla frattura subita durante il match del 27 settembre contro Moose, registrato per la TNA a Edmonton, in Alberta. Parlando dal letto d’ospedale di Birmingham, in Alabama, Holland ha voluto condividere con i fan il suo stato d’animo, fatto di resilienza, forza e voglia di andare avanti. Durante la sua convalescenza, ha raccontato come sta gestendo il dolore e la consapevolezza di trovarsi di nuovo di fronte a un ostacolo nella sua carriera di wrestler: “Sto qui disteso, prendo gli antidolorifici. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

