Ricordate questo film dal creatore dei Muppet? Un nuovo progetto potrebbe essere in cantiere

Per i fan di Dark Crystal, gli ultimi anni sono stati un’altalena emotiva. Prima l’incredibile ritorno con Age of Resistance su Netflix nel 2019, una serie prequel che ha dimostrato quanto fosse ricco e inesplorato l’universo creato da Jim Henson. Poi, la doccia fredda! Nessuna seconda stagione, nonostante le recensioni entusiastiche e una fan base devota. Molti hanno dato per conclusa l’avventura nel mondo di Thra. Ma forse si sono sbagliati. In occasione della re-release teatrale del film originale del 1982 organizzata da Fathom Events, il tutto riportato da Gizmondo, è intervistato Brian Henson, figlio del leggendario Jim Henson e figura chiave nella gestione del franchise. 🔗 Leggi su Screenworld.it

