Riconvertiamo le cave Camion carichi di marmo Fosdinovo lancia l’allarme

Le strade fosdinovesi non possono reggere al via-vai di camion carichi di marmo ripreso dopo la chiusura per le frane della Sp73. "L’unica soluzione definitiva è la riconversione a fini turistici delle cave nel bacino Sagro-Borla" tuona l’assessore all’urbanistica di Fosdinovo Guido Dazzi. "La situazione che ha interessato i paesi di Noceto e Castelpoggio, con la chiusura della Provinciale, ci pone davanti una sfida che dobbiamo affrontare insieme – sostiene – perché oltre ai disagi che i residenti stanno vivendo, questa emergenza ha un impatto su tutto il territorio". Una preoccupazione condivisa con i cittadini di Fosdinovo quella dell’assessore per la deviazione del traffico che ha riportato nel borgo dopo anni i mezzi pesanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

