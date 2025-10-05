Ricky Martin chi è Carín León con cui canta la nuova versione di A medio vivir

Una delle più famose hit di Ricky Martin, A medio vivir, torna in una versione tutta nuova. Per l’operazione di “restyling” del suo celebre brano, il cantante portoricano si è avvalso della collaborazione di uno dei più apprezzati artisti della musica latinoamericana contemporanea: il cantautore Carín León. Chi è Carìn Leòn, che collabora con Ricky Martin. Ricky Martin ha scelto di puntare su di lui per una nuova versione del brano A medio vivir, ma Carín León vanta una carriera musicale che va ben oltre la collaborazione con il re del latin pop. Considerato uno dei massimi esponenti della musica regionale messicana, Óscar Armando Díaz de León Huez (questo il vero nome) è nato a Hermosillo il 26 luglio 1989. 🔗 Leggi su Dilei.it

