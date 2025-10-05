Ricky Martin chi è Carín León con cui canta la nuova versione di A medio vivir
Una delle più famose hit di Ricky Martin, A medio vivir, torna in una versione tutta nuova. Per l’operazione di “restyling” del suo celebre brano, il cantante portoricano si è avvalso della collaborazione di uno dei più apprezzati artisti della musica latinoamericana contemporanea: il cantautore Carín León. Chi è Carìn Leòn, che collabora con Ricky Martin. Ricky Martin ha scelto di puntare su di lui per una nuova versione del brano A medio vivir, ma Carín León vanta una carriera musicale che va ben oltre la collaborazione con il re del latin pop. Considerato uno dei massimi esponenti della musica regionale messicana, Óscar Armando Díaz de León Huez (questo il vero nome) è nato a Hermosillo il 26 luglio 1989. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: ricky - martin
Dal videoclip con Ricky Martin alle sfilate, da Fabrizio Corona all'autolesionismo, dal rapporto complesso con il figlio Carlos ai recenti problemi di salute: la vita non semplice dell'ex modella di origini croate
Mtv VMA’s 2025, si esibiranno Sabrina Carpenter, Ricky Martin, Alex Warren e J Balvin
Ricky Martin riceve il primo Latin Icon Award agli MTV VMAs 2025
@ricky_martin reinterpreta un grande classico della musica latina. - facebook.com Vai su Facebook
Ricky Martin manda i fan in delirio con uno scatto tutto nudo #rickymartin #nudo #social - X Vai su X