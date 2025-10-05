Richard Gere ecco chi sono tutte le sue ex famose

Ci sono, inevitabilmente, tante donne e molte ex fidanzate nella vita privata di Richard Gere oggi felicemente impegnato con la spagnola Alejandra Gere, con la quale ha messo al mondo due figli. La pittrice Sylvia Martins è stata uno degli amori più importanti. Era la fine degli anni ’70, il periodo degli esordi al cinema per Richard Gere, quando la coppia intraprende un viaggio in Nepal. L’attore, dopo aver incontrato il 14esimo Dalai Lama in India, diventa un tibetano buddista praticante nonché un attivo sostenitore della figura politica del Dalai Lama stesso. L’iconico attore di Hollywood oggi è felicemente impegnato con la spagnola Alejandra Gere, con la quale ha messo al mondo due figli, ma in passato ha avuto diverse donne famose al suo fianco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Richard Gere, ecco chi sono tutte le sue ex famose

