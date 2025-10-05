Richard Gere a Che tempo che fa | Trump strano ma furbo

(Adnkronos) – Donald Trump è "strano ma furbo". E' il giudizio che Richard Gere dà sul presidente degli Stati Uniti a Che tempo che fa, oggi 5 ottobre, nella prima puntata della nuova stagione del programma condotto da Fabio Fazio. "È un momento estremamente oscuro negli Stati Uniti, ma lo vediamo anche in tutto il resto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

