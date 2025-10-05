Ricci se ne torna a Bruxelles | Non si abbandona la nave I social diventano terra straniera
Ci siamo tanto odiati anche prima dei social. Prima di Facebook e prima di X quando ancora si chiamava Twitter. Ma quando l’aggressività avvampa sulle piattaforme, c’è un’evidenza plastica che nella vita reale si può solo annusare. Soprattutto se a patirne è chi, in quel mare, ci ha navigato spesso e col vento in poppa e su cui oggi annaspa come in terra straniera. Così, fa un certo effetto vedere i commenti all’indomani dell’annuncio di Matteo Ricci di voler proseguire il suo mandato a Bruxelles, come europarlamentare, invece che dagli scranni dell’ opposizione ad Ancona. "E poi si llamentano che la gente non va più a votare", il commento più benevolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ricci - torna
Matteo Ricci torna sulla scena a 24 ore dall'avviso di garanzia
Matteo Ricci torna sulla scena a 24 ore dall'avviso di garanzia. Il Pd: “Siamo al suo fianco”
Isabella Ricci torna a Uomini e Donne? Il forte messaggio social
Matteo Gabbia torna in Nazionale per gli impegni di sabato 11 e martedì 14 ottobre contro Estonia e Israele per le qualificazioni ai Mondiali 2026 È la prima convocazione con Gattuso. Ricci out dalla lista #gabbia #ricci #ita - X Vai su X
? Torna il corso di scrittura con Luca Ricci! @luricci74 Dritto al punto. L’arte del racconto 2026 Dal 19 gennaio al 9 marzo 2026 Ogni lunedì, dalle 18.30 alle 21 Online 7 borse di studio da @fondazionecrfirenze Sconto promozionale fino al 31 dice - facebook.com Vai su Facebook
Ricci se ne torna a Bruxelles: "Non si abbandona la nave". I social diventano terra straniera - Commenti impietosi sulle piattaforme dopo l’annuncio di voler proseguire il mandato all’europarlamento. Lo riporta msn.com
Lo sconfitto Ricci: "Tornare a Bruxelles?. Devo ancora decidere" - L’ho chiamato e gli ho fatto i complimenti per l’esito del voto e un in bocca al lupo per i prossimi ... Secondo msn.com