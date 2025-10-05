Ricci se ne torna a Bruxelles | Non si abbandona la nave I social diventano terra straniera

Ci siamo tanto odiati anche prima dei social. Prima di Facebook e prima di X quando ancora si chiamava Twitter. Ma quando l’aggressività avvampa sulle piattaforme, c’è un’evidenza plastica che nella vita reale si può solo annusare. Soprattutto se a patirne è chi, in quel mare, ci ha navigato spesso e col vento in poppa e su cui oggi annaspa come in terra straniera. Così, fa un certo effetto vedere i commenti all’indomani dell’annuncio di Matteo Ricci di voler proseguire il suo mandato a Bruxelles, come europarlamentare, invece che dagli scranni dell’ opposizione ad Ancona. "E poi si llamentano che la gente non va più a votare", il commento più benevolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

