Ricambio generazionale a Vignola nasce la rete dei giovani produttori di ciliegie
Un progetto ambizioso che guarda al futuro del comparto agricolo locale, con l’obiettivo di fare rete, formare e valorizzare le nuove generazioni della cerasicoltura modenese. Nei giorni scorsi, presso l’Osteria degli Obici a Spilamberto, si è svolto il primo incontro ufficiale dei giovani. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: ricambio - generazionale
Il capo dei butteri maremmani: “La passione ci guida. Ora il ricambio generazionale”
L’Italia femminile è la semifinalista più anziana di Euro 2025, ma c’è un graduale ricambio generazionale (Athletic)
Costruire oggi l’agricoltura di domani: "Ricambio generazionale a rilento. Ostacoli e fragilità da rimuovere"
Il ruolo dei frantoi nella tenuta del comparto olivicolo, le criticità dovute alla carenza di manodopera, al ricambio generazionale difficile, alla competizione globale con Spagna, Portogallo, Grecia e Magreb, i punti di forza della produzione Made in Italy e la ne - X Vai su X
Ricambio generazionale, accesso al credito e molto altro. Ecco che cosa penso sull’agricoltura #pergrosseto #lucaagresti #forzaitalia #agricoltura #impegnoeserietà #regionetoscana - facebook.com Vai su Facebook
A Vignola nasce la rete dei giovani produttori di ciliegie - Un progetto ambizioso che guarda al futuro del comparto agricolo locale, con l'obiettivo di fare rete, formare e valorizzare le nuove generazioni della cerasicoltura modenese. Riporta freshplaza.it
Luca Gori: «Il ricambio generazionale nel Terzo settore? Passa dal mutamento di missione delle organizzazioni» - «I giovani sono spesso portatori di uno sguardo più libero da vincoli, più aperto al cambiamento e più predisposto alla collaborazione intersettoriale. Riporta vita.it