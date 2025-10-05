Ricambio generazionale a Vignola nasce la rete dei giovani produttori di ciliegie

5 ott 2025

Un progetto ambizioso che guarda al futuro del comparto agricolo locale, con l’obiettivo di fare rete, formare e valorizzare le nuove generazioni della cerasicoltura modenese.  Nei giorni scorsi, presso l’Osteria degli Obici a Spilamberto, si è svolto il primo incontro ufficiale dei giovani. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

