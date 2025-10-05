Ricambi originali e digitalizzazione | AsConAuto spinge su logistica e nuovi servizi

Crescita confermata per AsConAuto: 1,15 miliardi nel 2024 e obiettivo di superare 1,2 miliardi nel 2025. Presentate a Milano le partnership con Partslink24 e BPER Banca e nuovi servizi per la rete. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ricambi originali e digitalizzazione: AsConAuto spinge su logistica e nuovi servizi

Ricambi originali e digitalizzazione: AsConAuto spinge su logistica e nuovi servizi - AsConAuto, l'Associazione dei Consorzi Concessionari Autoveicoli, ha presentato presso il Cupra Garage di Milano, in corso Como, i dati economici e le nuove iniziative che coinvolgono la rete degli au ... Secondo msn.com

