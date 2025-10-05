Restyling del centro In ballo 680mila euro Ecco i progetti previsti
Oltre 680mila euro di interventi saranno concentrati nel centro del paese. E verrano destinati sia all’aspetto funzionale che a quello estetico e di maggior vivibilità del cuore di Forte dei Marmi. Il Comune ha infatti approvato i Documenti di Indirizzo alla Progettazione (Dip) relativi a una serie di interventi finalizzati proprio al miglioramento delle infrastrutture e alla riqualificazione del centro cittadino. Tra i progetti figura il rifacimento della fognatura bianca in via Stagio Stagi, nel tratto compreso tra piazza Garibaldi e via Piave, per un importo di 180mila euro, accompagnato dalla realizzazione di nuovi marciapiedi sul lato monti della stessa via. 🔗 Leggi su Lanazione.it
