Resta schiacciato da un albero durante la potatura Davide Di Girolamo muore a 29 anni

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Pontinia dove un giovane di 29 anni, Davide Di Girolamo, è morto schiacciato da un albero durante dei lavori di potatura. A nulla è valso il tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.Tutto è avvenuto nel. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Salento, cede il sollevatore per la riparazione del camion: operaio resta schiacciato sotto il veicolo, è grave

SCHIACCIATO DA UN TRONCO DURANTE LAVORI IN AREA MONTANA: PAURA A SCIGLIANO, 63ENNE RICOVERATO A COSENZA L'incidente in una zona boschiva: il malcapitato ha riportato fratture ma non è in pericolo di vita. Resta da chiarire la dinam

Si ribalta con il trattore e resta schiacciato: in gravi condizioni in ospedale

Crolla l'albero, una macchina resta schiacciata - Un crollo improvviso, in piena notte, mentre ormai tutte erano nelle lo case, ha svegliato di soprassalto i residenti e, soprattutto, Francesca Patrignani che ha trovato la sua auto schiacciata da un ...

Muore schiacciato da un albero - E' morto così un 74enne di Assisi, vittima di un incidente ieri nella zona di Ponte Marchetto.