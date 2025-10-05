Repubblica Ceca vince il movimento populista di Babis
In Repubblica Ceca la coalizione di governo del premier Petr Fiala registra una pesante sconfitta. Le elezioni premiano il movimento populista Azione del cittadino scontento (Ano ) di Andrej Babis, arrivato a quasi il 34,85% dei voti. Di seguito quanto riporta Rainews. Repubblica Ceca, crescita rilevante di Babis. Un risultato notevole quello di Babis che cresce enormemente rispetto al 27% delle ultime elezioni del 2021. In conferenza stampa Babis ha sottolineato che la giornata ha rappresentato “ il culmine della mia carriera politica ”. Andrej Babis ha avuto stamane un colloquio con il presidente della Repubblica ceca Petr Pavel. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: repubblica - ceca
In Repubblica Ceca domina ancora Marc Marquez
Gp di Repubblica Ceca di MotoGp, Bagnaia parte in pole position. Marquez si prende la Sprint
Vinales operato alla spalla: salta il GP di Repubblica Ceca a Brno
Andrej Babiš stravince in Repubblica Ceca, che svolta ancora più a destra - X Vai su X
Il movimento del miliardario ex primo ministro ha vinto le elezioni in Repubblica Ceca. Babiš non ha però ottenuto la maggioranza per formare il governo ? https://l.euronews.com/850T - facebook.com Vai su Facebook
Repubblica Ceca al voto, vince l'ex premier Babis ma non ha la maggioranza - Il suo movimento Ano verso gli 88 seggi (su 200) in Parlamento, necessari accordi di governo o esecutivo di minoranza con appoggio esterno ... Secondo msn.com
Andrej Babis, il «Trump ceco», vince le elezioni - Il partito del miliardario populista dovrà allearsi per formare un governo. Come scrive ilsole24ore.com