repubblica ceca vince il movimento populista di babis

In Repubblica Ceca la coalizione di governo  del premier Petr Fiala registra una pesante sconfitta. Le elezioni premiano il movimento populista  Azione del cittadino scontento (Ano ) di  Andrej Babis, arrivato a quasi il  34,85% dei voti. Di seguito quanto riporta Rainews. Repubblica Ceca, crescita rilevante di Babis. Un risultato notevole quello di Babis che cresce enormemente rispetto al 27% delle ultime elezioni del 2021. In conferenza stampa Babis ha sottolineato che la giornata ha rappresentato “ il culmine della mia carriera politica ”. Andrej Babis ha avuto stamane un colloquio con il presidente della Repubblica ceca  Petr Pavel. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

