Repubblica ceca trionfa il Trump di Praga | Babis al 35%

Andrej Babis Praga volta pagina. Andrej Babis, il miliardario populista ribattezzato il “Trump ceco”, riconquista il potere con una vittoria netta che ridisegna la mappa politica della Repubblica ceca. Il suo movimento Ano (“Azione dei cittadini scontenti”) ha ottenuto quasi il 35% dei consensi, staccando di oltre dodici punti l’alleanza di centro-destra Spolu del premier uscente Petr Fiala, ferma al 23%. I dati, diffusi dall’Ufficio statistico dopo lo spoglio del 99% delle circoscrizioni, certificano un risultato che avrà ripercussioni ben oltre i confini nazionali. È una disfatta per la coalizione filo-occidentale che nel 2021 aveva interrotto il regno di Babis, relegandolo all’opposizione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

