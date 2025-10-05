Replica La penna fiorentina al Teatro Affratellamento

L'Associazione Nuova Aurora per la Salute Mentale, ha il piacere di invitarvi alla replica dello spettacolo “LA PENNA FIORENTINA che si terrà domenica 5 ottobre 2025 alle ore 16.30 presso il Teatro Affratellamento - via Giampaolo Orsini 73 - Firenze nell'ambito del progetto Crazy Talent - un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

