Renzi | senza Casa riformista tra due anni Quirinale è Casa sovranista

Firenze, 5 ott. (askanews) – “L’obiettivo di Casa riformista non è fare la somma dei vari partiti”, “dei sindaci si sono trovati qui perchè la Leopolda si è messa a disposizione, senza voler mettere il cappello” per costruire la Casa riformista. “Senza Casa riformista il Quirinale tra due anni diventa Casa sovranista con la Meloni al Quirinale: o facciamo il 10% o succede questo”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel suo discorso di chiusura della Leopolda 13 a Firenze. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: renzi - casa

Salis a casa Renzi schiva le tentazioni e ipoteca il futuro: “L’unione la forza del centrosinistra”

Leopolda in salsa riformista. Renzi stuzzica Bonaccini: “Torna qui, è casa tua”

Trump posta video IA dell’arresto Obama alla Casa Bianca, Renzi: “Ha superato ogni limite” | VIDEO

Leopolda in salsa riformista. Renzi stuzzica Bonaccini: “Torna qui, è casa tua” - X Vai su X

#Renzi: il centrosinistra non lo salva una sindaca ma una casa riformista - facebook.com Vai su Facebook

Renzi: senza Casa riformista tra due anni Quirinale è Casa sovranista - (askanews) – “L’obiettivo di Casa riformista non è fare la somma dei vari partiti”, “dei sindaci si sono trovati qui perchè la Leopolda si è messa a disposizione, senza voler mettere i ... Secondo msn.com

Sfida Casa riformista: "Vi farà divertire lunedì 13 ottobre" - Alla Leopolda Matteo Renzi alza i giri del motore, le elezioni regionali si fanno ingombranti a una settimana dal voto. Lo riporta msn.com