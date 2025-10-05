Renzi | Senza Casa Riformista Meloni al Quirinale con pieni poteri

Alla chiusura della Leopolda, Matteo Renzi, prossimo alla chiusura di Italia Viva, ha lanciato un appello ai riformisti e ai moderati del centrosinistra, invitandoli a unirsi per costruire un nuovo progetto politico comune: «In questi giorni si è registrato un fatto: dei sindaci, dei movimenti politici si sono trovati qui per provare a costruire qualcosa. Italia Viva non vuole mettere il cappello, si mette a disposizione», ha dichiarato dal palco. L’ex premier ha avvertito che «senza Casa Riformista il Quirinale diventa la casa sovranista tra due anni» e ha aggiunto: «O costruiamo una realtà in grado di arrivare al 10 per cento o ci troviamo Meloni al Quirinale coi pieni poteri». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Renzi: «Senza Casa Riformista Meloni al Quirinale con pieni poteri»

