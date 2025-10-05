Renzi | evitare che fra due anni il Quirinale diventi Casa sovranista

Imolaoggi.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 5 ott. – Non è, ovviamente, la Leopolda dei tempi d’oro del governo e nemmeno quella in cui il Pd “delle tasse” e dei “signori delle tessere” era spesso tirato in ballo negli interventi sul palco dell’ex stazione ferroviaria a Firenze: questa è la Leopolda della Casa riformista, nuovo “contenitore” dei riformisti renziani, insieme. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

renzi evitare che fra due anni il quirinale diventi casa sovranista

© Imolaoggi.it - Renzi: “evitare che fra due anni il Quirinale diventi Casa sovranista”

In questa notizia si parla di: renzi - evitare

renzi evitare due anniRenzi: «Senza Casa Riformista Meloni al Quirinale con pieni poteri» - Alla chiusura della Leopolda Matteo Renzi ha dichiarato: «Senza Casa Riformista Meloni tra due anni al Quirinale». Da msn.com

Renzi: senza Casa riformista tra due anni Quirinale è Casa sovranista - (askanews) – “L’obiettivo di Casa riformista non è fare la somma dei vari partiti”, “dei sindaci si sono trovati qui perchè la Leopolda si è messa a disposizione, senza voler mettere i ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Renzi Evitare Due Anni