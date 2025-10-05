Renzi e le sue alleanze Un equilibrio difficile

Firenze, 5 ottobre 2025 – Alla convention di Matteo Renzi alla stazione Leopolda, giunta all’edizione numero 13, si stanno alternando da venerdì scorso vari ministri del governo Meloni, accolti calorosamente dall’ex presidente del Consiglio. È così che si trattano i ministri, ha detto Renzi rivolto ai giovani della sua scuola di formazione. Ma non è soltanto questione di galateo. Il leader di Italia Viva, oggi Casa Riformista, ha insistito molto per partecipare all’avventura politica del Campo Largo (anche alle elezioni regionali di oggi e domani in Calabria a sostegno di Pasquale Tridico). Diversi suoi compagni di viaggio sono rimasti scontenti dalla scelta e pare anche che l’elettorato non sia rimasto molto soddisfatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

