Renzi chiude la Leopolda 13 | Senza di noi il Quirinale diventa casa sovranista

Firenzetoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude con un discorso a tutto campo la tredicesima edizione della Leopolda. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, dal palco dell’ex stazione fiorentina rilancia il progetto di Casa Riformista e avverte “senza di noi, nel 2027 il Quirinale diventa casa sovranista con la Meloni al Colle. O. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: renzi - chiude

Matteo Renzi chiude Italia Viva. Cosa è successo

Renzi chiude Italia Viva e lancia Casa Riformista: “Il centrosinistra vincerà solo con un centro forte”

Renzi chiude la Leopolda 13, al centro i conflitti internazionali - Dalle riflessioni sul futuro di Gaza agli attacchi contro il governo per le politiche sui rimpatri: vari i temi che Matteo Renzi ha toccato nel suo discorso di chiusura della 13esima edizione della ... Secondo tg24.sky.it

renzi chiude leopolda 13Leopolda 13, Renzi e le due Salis: Cerno infiamma la platea del "Vivaio Italia" - Tommaso Cerno, giornalista e direttore de Il Tempo, è intervenuto alla 13esima edizione della Leopolda, la kermesse politica ideata dal ... Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Renzi Chiude Leopolda 13