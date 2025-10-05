Renzi alla Leopolda | O noi al 10 per cento o Meloni andrà al Colle

Matteo Renzi ha scelto la chiusura della Leopolda per lanciare una delle sue frasi più taglienti degli ultimi anni. Davanti alla platea fiorentina, l’ex premier ha messo in chiaro che la prossima sfida politica si gioca su un obiettivo preciso: “Noi dobbiamo arrivare al dieci per cento, altrimenti Meloni andrà al Colle ”. Un avvertimento più che una previsione, con cui Renzi tenta di scuotere il fronte riformista e di spostare il baricentro del dibattito nazionale dal governo al Quirinale. Un messaggio al campo riformista. Nel suo discorso, Renzi ha descritto una scena politica in cui la destra, forte del consenso e dell’inerzia istituzionale, potrebbe trasformare il sogno presidenzialista in una realtà concreta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

