Rendite catastali 1.800 immobili nel mirino

Il ministro dell’Economia lo aveva detto. L’utilizzo del Superbonus, con le migliorie portate agli immobili, ne aumenta il valore e questo vale anche ai fini catastali. Così è partito il check up sulle case. Con rilevazioni aeree sono state definite mappe e controllati immobili che sul catasto valgono poco o nulla e che invece hanno speso assai per essere ristrutturate. Lo screening ha riguardato circa 3.000 immobili e il faro del fisco si è concentrato al momento sui primi 1.800, che hanno completato i controlli preliminari e per i quali è ora in atto un confronto con i proprietari. La campagna per aggiornare le rendite catastali degli immobili ristrutturati con il Superbonus è scattata a inizio anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

