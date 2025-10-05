Regionali Puglia 2025 Michele Augello in campo con Alleanza Verdi e Sinistra
Michele Augello, attuale consigliere comunale di opposizione a San Marco in Lamis, torna protagonista della scena politica regionale candidandosi con la lista Alleanza Verdi e Sinistra alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre, a sostegno di Antonio Decaro Presidente. Augello vanta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
