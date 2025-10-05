Regionali Puglia 2025 Innocenza Starace candidata con Alleanza Verdi Sinistra
Nella lista di Alleanza Verdi Sinistra, alle prossime elezione regionali in Puglia, ci sarà anche l'avvocata Innocenza Starace. “La mia forza per la nostra terra”, il claim scelto dalla candidata, che ci riprova dopo l'esperienza delle Regionali 2020, quando si candidò nella lista Italia in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
