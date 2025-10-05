Regionali le liste irpine del centrosinistra tra conferme e novità

Tempo di lettura: 2 minuti Il campo largo irpino sarebbe in dirittura d’arrivo per la chiusura delle liste che concorreranno alle prossime elezioni regionali in campania a sostegno della candidatura a Presidente di Roberto Fico. I casa Partito Democratico, questi giorni saranno decisive per la definizione dei quattro candidati irpini nella lista ufficiale. Scontata la discesa in campa del consigliere uscente Maurizio Petracca, che potrebbe essere affiancato dal portavoce provinciale dell’area Schlein, Antonio Gengaro, ex candidato sindaco ad Avellino. Tra le candidature femminili, si fanno i nomi dell’ex sindaco di Villamaina, Stefania Di Cicilia, della vicepresidente della Provincia Laura Cervinaro, dell’ex presidente del Consiglio regionale Rosa D’Amelio, e della consigliera comunale e assessora di Grottaminarda, Marilisa Grillo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, le liste irpine del centrosinistra tra conferme e novità

In questa notizia si parla di: regionali - liste

Il duello fra liste civiche alle elezioni regionali

Elezioni regionali, gara a 6 nelle Marche Ohio d?Italia. Sfida tra Acquaroli e Ricci. Depositate 18 liste: ecco i 526 candidati (per 30 posti)

Liste di Macerata, tutti i nomi in corsa alle regionali delle Marche

Regionali e liste, tensioni "dem". La lettera a Schlein: «Amati sia candidato col Pd» - facebook.com Vai su Facebook

Proiezioni 5 – Liste – Elezioni Regionali Marche 2025 Grazie a tutti per averci seguito sul nostro canale X e in diretta su @TgLa7 #maratonamentana - X Vai su X

Elezioni regionali 2025, i candidati e gli obiettivi di centrodestra e centrosinistra. Come si vota in Calabria - Domenica 5 e lunedì 6 ottobre è il turno della Calabria. Secondo msn.com

Regionali 2025, dove si vota e quando: dalle Marche alla Puglia. Le sfide e gli obiettivi di centrodestra e centrosinistra - Si parte da un tre a tre, parità: tre le giunte uscenti di centrodestra, altrettante di centrosinistra (poi c’è la Valle d’Aosta, a statuto speciale) ... Si legge su roma.corriere.it