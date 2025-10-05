Regionali in Campania slitta l’ufficializzazione di Cirielli

La campagna elettorale per le elezioni regionali in Campania entra nel vivo. Il centrodestra, tuttavia, sta vivendo un momento di difficoltà. La candidatura alla corsa per Governatore di Edmondo Cirielli era data per scontata, si attendeva solo l’ufficializzazione. In queste ore, invece, è arrivato il diktat di Giorgia Meloni, e, a ruota dei vertici di Forza Italia. Cirielli, se vuole accettare la candidatura, deve dire addio al ruolo di viceministro. Regionali Campania, diktat di Giorgia Meloni a Cirielli. Nel corso di un incontro con  Edmondo Cirielli, attuale viceministro degli Esteri e nome in cima alla lista dei possibili candidati per Fratelli d’Italia, la presidente del Consiglio sarebbe stata chiara:  “Sei tu il candidato, ma a due condizioni: ti devi dimettere da viceministro e, se perdi, resti semplicemente consigliere regionale”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

