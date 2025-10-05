regionali il centrodestra chiamato a sciogliere i nodi veneto puglia e campania

Urne aperte in Calabria fino alle 15 di domani per la scelta del nuovo presidente della Regione. L'affluenza domenicale alle 19 regge con un 23,20% contro il 22,81% del 2021. Intanto, quella che sta per iniziare è la settimana del rush finale della campagna elettorale in Toscana, dove Eugenio Giani, governatore uscente del centrosinistra, affronterà Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia di Fratelli d'Italia, in corsa per il centrodestra. I leader sono pronti per gli ultimi giorni di appelli al voto. Fra gli altri, il vicepremier leghista, Matteo Salvini, ad esempio, martedì prossimo sarà a Massa Carrara e a Livorno, mentre i due leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, hanno una fitta agenda di impegni che li porterà ad attraversare tutta la regione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

