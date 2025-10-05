Regionali il centrodestra chiamato a sciogliere i nodi Veneto Puglia e Campania
Urne aperte in Calabria fino alle 15 di domani per la scelta del nuovo presidente della Regione. L'affluenza domenicale alle 19 regge con un 23,20% contro il 22,81% del 2021. Intanto, quella che sta per iniziare è la settimana del rush finale della campagna elettorale in Toscana, dove Eugenio Giani, governatore uscente del centrosinistra, affronterà Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia di Fratelli d'Italia, in corsa per il centrodestra. I leader sono pronti per gli ultimi giorni di appelli al voto. Fra gli altri, il vicepremier leghista, Matteo Salvini, ad esempio, martedì prossimo sarà a Massa Carrara e a Livorno, mentre i due leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, hanno una fitta agenda di impegni che li porterà ad attraversare tutta la regione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: regionali - centrodestra
Regionali, veti e trattative: la cena dei vertici dei leader di centrodestra non scioglie i nodi. Fissato un altro incontro
Centrodestra, accordo rinviato per le regionali
Elezioni regionali | M5s 'diviso' sull'alleanza col Pd, Giani: "Spero in un'apertura". E dal centrodestra: "Tira e molla stucchevole"
? Regionali, centrodestra verso Luigi Lobuono Il nome dell’imprenditore barese, vicino a Forza Italia, prende quota per la corsa alle Regionali. Qualche malumore nella Lega, ma si attende il via libera da Roma. Servizio di Dario Murri #Studio100 #Taranto Vai su Facebook
Regionali, il centrodestra ionico prepara le liste: ecco tutti i nomi - X Vai su X
Regionali, il centrodestra chiamato a sciogliere i nodi Veneto, Puglia e Campania - Il centrodestra, nel frattempo, è chiamato a sciogliere gli ultimi nodi per la scelta dei candidati per le ultime tre Regioni che andranno al voto il 23 e 24 novembre, ovvero Veneto, Campania e Puglia ... iltempo.it scrive
Elezioni regionali, centrodestra gioca a nascondino: ancora in bilico il nome del candidato - Un ritardo che rischia di compromettere l’intera campagna elettorale, consegnando al governatore uscente Vincenzo De Luca un ulteriore vantaggio politico e mediatico ... Scrive casertanews.it