Regionali dopo la Calabria l’annuncio ufficiale per Cirielli | il viceministro pronto alla corsa in Campania
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo giorni di indiscrezioni e smentite, nel centrodestra sembra ormai tutto pronto per la candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania. L’attuale viceministro agli Esteri, figura di spicco di Fratelli d’Italia, attende soltanto la designazione ufficiale della coalizione, che dovrebbe arrivare nella giornata di Lunedi, ma di fatto è già al lavoro come candidato. Negli ultimi giorni si erano rincorse voci su un possibile passo indietro di Cirielli, con alcuni ambienti di Forza Italia che avrebbero spinto per una sua rinuncia o per le dimissioni dal ruolo di governo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: regionali - dopo
Elezioni regionali: il centrodestra e il Veneto. La scelta dopo Ferragosto
Regionali, il centrodestra verso Annese: il "sì" dopo le Marche. Ma ancora tensioni e divisioni/Chi è
Regionali, centrodestra compatto a Lamezia: “Dopo le Marche, stravinceremo in Calabria”
? Matteo Ricci, europarlamentare PD, dopo le Regionali annuncia un impegno rafforzato per le Marche. “Il risultato elettorale sarà uno stimolo per dare ancora di più a questo territorio attraverso la rappresentanza europea – sottolinea – portando a Brux - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali: dopo le Marche il centrodestra punta a confermare la Calabria. Ecco gli altri temi di questa sera #30settembre - X Vai su X
Elezioni regionali in Calabria, urne aperte fino alle 23: al voto 1 milione e 900mila elettori - Urne aperte in Calabria per le consultazioni regionali per eleggere il presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale. Lo riporta ilmessaggero.it
Regionali in Calabria, oggi urne aperte: come si vota, candidati e orari - Sfida tra il governatore uscente Occhiuto per il centrodestra e Tridico sostenuto ... Come scrive repubblica.it