Tempo di lettura: 2 minuti Dopo giorni di indiscrezioni e smentite, nel centrodestra sembra ormai tutto pronto per la candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania. L’attuale viceministro agli Esteri, figura di spicco di Fratelli d’Italia, attende soltanto la designazione ufficiale della coalizione, che dovrebbe arrivare nella giornata di Lunedi, ma di fatto è già al lavoro come candidato. Negli ultimi giorni si erano rincorse voci su un possibile passo indietro di Cirielli, con alcuni ambienti di Forza Italia che avrebbero spinto per una sua rinuncia o per le dimissioni dal ruolo di governo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regionali, dopo la Calabria l’annuncio ufficiale per Cirielli: il viceministro pronto alla corsa in Campania