In Calabria il 4 e il 5 ottobre si vota per eleggere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale. Si tratta di elezioni anticipate di un anno rispetto alla scadenza naturale, dopo le dimissioni presentate lo scorso luglio da Roberto Occhiuto. Lo stesso Occhiuto tenta ora la riconferma alla guida del centrodestra. Il principale rivale è Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, che corre con l’appoggio del campo largo. A correre anche Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare. Il presidente uscente ha votato in mattinata insieme ai figli, mentre Tridico non ha potuto recarsi alle urne in quanto residente a Roma. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Regionali Calabria, i dati sull’affluenza