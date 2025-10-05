Regionali Calabria affluenza al 7,70%
13.59 L'affluenza al voto alle ore 12 per le elezioni regionali in Calabria è del 7,70%. Il numero è riferito a 2.321 sezioni su 2.406. Sono dati aggiornati dal sito Eligendo, il portale delle elezioni. Il dato dell'affluenza è leggermente superiore rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2021: alla stessa ora aveva votato il 7,41%. Il dato più alto, al momento, è quello di Catanzaro dove, con 414 sezioni su 425, l'affluenza risulta essere all'8,8%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: regionali - calabria
Regionali, Pd verso sì a Giani. In Calabria è scontro M5s-Avs
Verso le regionali, rebus candidati a sinistra: in Calabria manca il nome. Tridico criptico sui social
Regionali, Schlein: "Uniti vinciamo": Scoppia il caso Lucano in Calabria
