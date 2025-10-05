regalo dei cobas 700 cassintegrati

La situazione per Il Gigante, storica catena di supermercati della grande distribuzione, è diventata drammatica. Rialto, la società proprietaria del marchio, ha annunciato la chiusura del 10% dei punti vendita e la messa in cassa integrazione di 6-700 dipendenti. Il motivo, spiega il consigliere d'amministrazione Giorgio Panizza, «non è economico, ma nasce da un blocco fisico dei magazzini da parte del Si Cobas, che da un mese impedisce il normale approvvigionamento dei negozi». La protesta, in corso dal 4 settembre, riguarda il deposito logistico di Bascapè, a Pavia, inaugurato solo un anno fa dopo un investimento «di decine di milioni di euro» e l'assunzione di 520 addetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

