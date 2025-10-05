Regalo Amazon? Occhio alla truffa che ruba il profilo di WhatsApp
Attenzione a una vecchia truffa che nelle ultime settimane è tornata a circolare nel nostro Paese. Con la scusa di un regalo di Amazon, i criminali convincono le vittime a cominciare uno scambio di informazioni e in breve tempo riescono a impossessarsi dell'account WhatsApp, del quale poi possono servirsi in vari modi. Non si tratta di una novità. Raggiri di questo tipo sono già stata segnalati in passato, ma è comunque importante ricordarli e riconoscerli. Tutto comincia con una telefonata anonima. L'invito è più o meno questo, come riportato da Il Mattino: "Ciao, hai ricevuto un piccolo regalo da Amazon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: regalo - amazon
