Reddito costante | idee per incassare cedole mensili dal portafoglio
Allestire un portafoglio di strumenti a distribuzione di coupon pagati ogni mese può essere un modo per rispondere alla perdita di potere di acquisto di salari, stipendi e pensioni. Ma come si può incassare una cedola ogni mese? Lorenzo Raffo analizza la questione in un articolo di domenica 5 ottobre 2025 su LombardReport.com. MERCOLEDì 8 OTTOBRE LORENZO RAFFO LIVE, ISCRIVITI AL WEBINAR Le opzioni. Per creare un portafoglio in grado di fornire coupon mensilmente si può fare riferimento a diversi strumenti. Vari titoli di Stato in euro incastrati in maniera da incassare cedole di mese in mese: Raffo sottolinea che in un portafoglio di questo tipo occorre diversificare molto i governativi su cui puntare. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: reddito - costante
Cina: reddito netto annuo delle persone con disabilita’ in costante miglioramento
Occhiuto lancia il “reddito di merito”: 500 euro al mese per gli studenti calabresi che scelgono l’università in regione: Roberto Occhiuto, candidato alla presidenza della Regione Calabria, ha presentato sui suoi canali social il progetto del “reddito di merito”, un - facebook.com Vai su Facebook