Red Bull 64 Bars Live graffia Roma | Fabri Fibra Sanremo tratta i rapper come Trump Zelensky Danno C’è fame di nazismo e Lazza infiamma – Il racconto
Dopo aver acceso per tre anni Scampia, la quarta edizione dell’evento Red Bull 64 Bars Live si è spostata a Roma e precisamente ai piedi del “Serpentone” di Corviale. Sul palco Fabri Fibra, Lazza (alla sua seconda partecipazione e tra i più applauditi della serata), Noyz Narcos, il francese Lacrim, Tony Boy e Ele A. Il producer dell’evento è Sick Luke. Special Guest: Danno, Side Baby (tra i fondatori della Dark Polo Gang), Ketama126 (cantante e produttore romano membro della crew protagonista della nuova scena rap romana, la Love Gang), Uzi Lvke e Franco 126. La struttura di cemento armato, denominata appunto “Serpentone”, è stata progettata 50 anni fa da Mario Fiorentino, poi è diventata simbolo di degrado e illegalita?. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
