Il racconto del concerto evento Red Bull 64 Bars Live 2025 che si è tenuto per la prima volta a Corviale a Roma. Ieri sera il quartiere di Corviale a Roma si è trasformato in un’arena a cielo aperto, con il tutto esaurito e 10mila persone radunate per la quarta edizione di Red Bull 64 Bars Live, lo show che porta sul palco le 64 barre più iconiche della scena rap e urban. Per quasi tre ore il pubblico ha assistito a un viaggio in tre atti, tra scenografie sorprendenti, performance inedite e momenti che resteranno nella storia della musica urban italiana. Prima di accendere il main stage, Red Bull 64 Bars Live ha offerto un warm up speciale che ha trasformato Corviale in un vero e proprio bloc party. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Red Bull 64 Bars Live 2025, in 10mila a Corviale per Lazza, Fibra, Noyz, Franco126