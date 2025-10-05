Red Bull 64 Bars Live 2025 in 10mila a Corviale per Lazza Fibra Noyz Franco126
Il racconto del concerto evento Red Bull 64 Bars Live 2025 che si è tenuto per la prima volta a Corviale a Roma. Ieri sera il quartiere di Corviale a Roma si è trasformato in un’arena a cielo aperto, con il tutto esaurito e 10mila persone radunate per la quarta edizione di Red Bull 64 Bars Live, lo show che porta sul palco le 64 barre più iconiche della scena rap e urban. Per quasi tre ore il pubblico ha assistito a un viaggio in tre atti, tra scenografie sorprendenti, performance inedite e momenti che resteranno nella storia della musica urban italiana. Prima di accendere il main stage, Red Bull 64 Bars Live ha offerto un warm up speciale che ha trasformato Corviale in un vero e proprio bloc party. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: bull - bars
Red Bull 64 Bars Live 2025, Tony Boy chiude la line up di Roma
Lazza nel cast del Red Bull 64 Bars Live 2025 a Corviale, Roma
Red Bull 64 Bars Live graffia Roma: Fabri Fibra (“Sanremo tratta i rapper come Trump Zelensky”), Danno (“C’è fame di nazismo”) e Lazza infiamma – Il racconto
Red Bull 64 Bars Live graffia Roma: Fabri Fibra (“Sanremo tratta i rapper come Trump Zelensky”), Danno (“C’è fame di nazismo”) e Lazza infiamma – Il racconto - 10mila fan per l'evento rap al Serpentone di Roma con Sick Luke come producer e ospiti speciali tra cui Danno e Franco126 ... Scrive ilfattoquotidiano.it
“64 BARS LIVE”: Red Bull porta il rap a Corviale - Dopo le prime tre edizioni a Scampia, il colosso austriaco si sposta nella Capitale per la quarta edizione del "Red Bull 64 BARS LIVE". Secondo eroicafenice.com