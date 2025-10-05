Recupero dell’ape nera siciliana e Tretodoc nella puntata di Melaverde del 5 ottobre
La programmazione televisiva di domenica 5 ottobre presenta una puntata speciale di Melaverde, trasmissione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze italiane e ai progetti di tutela ambientale. La coppia di conduttori, composta da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding, si divide in due percorsi distinti per esplorare le bellezze e le peculiarità del nostro territorio. In questa occasione, particolare attenzione viene riservata al settore vinicolo del Trentino Alto Adige e al progetto di recupero dell’ ape nera siciliana. Il focus sui prodotti d’eccellenza e sulla biodiversità rappresenta il cuore della puntata, offrendo un’immersione nelle tradizioni locali e nei processi produttivi più autentici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
