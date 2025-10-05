L’obiettivo di snellire il traffico e incrementare la sicurezza stradale nel comune di San Casciano in Val di Pesa fa un passo avanti significativo. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all’unanimità una delibera cruciale per la realizzazione della variante al piano di recupero dell’area ex Enel. L’atto, proposto dal consigliere delegato alla viabilità del Chianti e della Piana Fiorentina, il sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli, riguarda l’approvazione di uno schema di convenzione che ha il compito di definire i rapporti e gli obblighi tra tutti i soggetti coinvolti nell’intervento infrastrutturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Recupero area ex Enel, sì a una rotatoria