Real Madrid in ansia per Mbappé | problema alla caviglia e dubbi sulla Nazionale francese

5 ott 2025

Allarme Real Madrid: Mbappé lascia il campo per un infortunio alla caviglia, in dubbio la convocazione con la Francia Momenti di preoccupazione al Santiago Bernabéu durante la vittoria del Real Madrid per 3-1 contro il Villarreal. La serata, che sembrava perfetta per i blancos, si è trasformata in un campanello d’allarme quando Kylian Mbappé, attaccante . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

