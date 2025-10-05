Real Forte Querceta-Lucchese 0-0 niente reti nel derby
Forte dei Marmi, 5 ottobre 2025 – La Lucchese pareggia a reti bianchi al “Necchi Balloni” contro il Real Forte Querceta. Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia arrivata calci di rigore di mercoledì scorso contro il Fratres Perignano i rossoneri tornano in campo in campionato nel primo derby della stagione. Partono subito bene i ragazzi di Pirozzi che al 3’ hanno già una buona occasione con Russo, ma la sua conclusione termina di poco a lato. Ci prova Bartolotta all’11’, ma Pastine para. Al 32’ è ancora Russo che prova ad impensierire l’estremo difensore versiliese La formazione di casa prova ad approfittarne al 38’, complice anche qualche errore difensivo dei rossoneri, ma il match non si sblocca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: real - forte
Ceballos Juve, dalla Spagna svelano: nome forte per gli ultimi giorni di mercato! Il Real Madrid fissa il prezzo, ecco cosa potrebbe accadere
Coppa Italia Eccellenza: beffa a Massa. Il Real Forte sfiora l’impresa. Avanti 2-0, eliminato ai rigori
L'analisi del mister della Lucchese alla viglia della quarta giornata di campionato: "Il Real Forte Querceta è una squadra imbattuta. Servirà voglia e consapevolezza. Santeramo? È tra i convocati. Piazze e Picchi sono sulla via del recupero, spero di riaverli dall - facebook.com Vai su Facebook
Gli avversari dei rossoneri: il Real Forte Querceta - Partiti con l'obiettivo di una salvezza tranquilla, i bianconerazzurri di mister Verdi occupano attualmente il settimo posto, con una vittoria (maturata all'esordio contro la Sestese) e due pareggi, a ... Lo riporta gazzettalucchese.it
Lucchese nella tana del Real Forte Querceta: tutto sull’avversaria - In panchina c'è Matteo Verdi: affrontò i rossoneri quando giocava nella Carrarese. luccaindiretta.it scrive