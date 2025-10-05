Real Forte Querceta-Lucchese 0-0 niente reti nel derby

Lanazione.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forte dei Marmi, 5 ottobre 2025 – La Lucchese pareggia a reti bianchi al “Necchi Balloni” contro il Real Forte Querceta. Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia arrivata calci di rigore di mercoledì scorso contro il Fratres Perignano i rossoneri tornano in campo in campionato nel primo derby della stagione. Partono subito bene i ragazzi di Pirozzi che al 3’ hanno già una buona occasione con Russo, ma la sua conclusione termina di poco a lato. Ci prova Bartolotta all’11’, ma Pastine para. Al 32’ è ancora Russo che prova ad impensierire l’estremo difensore versiliese La formazione di casa prova ad approfittarne al 38’, complice anche qualche errore difensivo dei rossoneri, ma il match non si sblocca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

