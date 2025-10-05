re carlo il principe harry ancora frustrato a causa sua

Il breve incontro tra Re Carlo e suo figlio Harry continua a far discutere. Nonostante il loro tè privato sia durato meno di un’ora, ha generato molte indiscrezioni e rumors, che non avrebbero fatto particolarmente piacere al Duca di Sussex: secondo gli esperti, infatti, il 42enne si sentirebbe estremamente “frustrato” e sfiduciato nei confronti dell’ambiente di corte. Re Carlo, la frustrazione di Harry. Lo scorso mese, dopo due anni di distanze e silenzi, Re Carlo si è finalmente deciso a incontrato suo figlio Harry. I due si sono concessi un breve tè a Clarence House, facendo intendere di essere pronti a ricostruire un rapporto che sembrava del tutto perduto. 🔗 Leggi su Dilei.it

