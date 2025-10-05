Ravenna Per pranzo c’è la Juve Next Gen

Ok, il pranzo è servito. E con esso, il match contro la Juventus Next Gen. Il Ravenna scende in campo oggi, al ‘ Moccagatta ’ di Alessandria, nell’insolito orario delle 12.30 (arbitro Pasculli di Como) per sfidare i baby bianconeri. L’obiettivo è quello di mantenere il passo dell’ Arezzo che, nel frattempo, ha espugnato il ‘Neri’ di Rimini, salendo in vetta alla graduatoria in solitaria. I giallorossi, a quota 18 in classifica dopo sette turni e col morale alto essendo reduci da cinque vittoria di fila, puntano a mantenere il passo dei toscani e a conservare la leadership in condominio. Ma non sarà facile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

