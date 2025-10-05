Rasmus trascina il Napoli e Anguissa | Il premio è per mio figlio contano i tre punti

Forzazzurri.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli–Genoa è in corso e gli azzurri hanno trovato . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

rasmus trascina il napoli e anguissa il premio 232 per mio figlio contano i tre punti

© Forzazzurri.net - Rasmus trascina il Napoli e Anguissa: “Il premio è per mio figlio, contano i tre punti”

In questa notizia si parla di: rasmus - trascina

rasmus trascina napoli anguissaNapoli-Genoa 2-1, Hojlund e Anguissa: «Vittoria importantissima» - Genoa, match valido per la sesta giornata di Serie A e deciso dalle reti di Rasmus Hojlund e Frank Anguissa. Da ilmattino.it

rasmus trascina napoli anguissaNapoli-Genoa 2-1, Anguissa e Hojlund ribaltano Vieira - Il Napoli di Conte si prende altri tre punti importantissimi ribaltando il Genoa al Maradona e con un Hojlund decisivo. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rasmus Trascina Napoli Anguissa