Rasmus Munk chi è e dove lavora il Migliore chef al mondo del 2025

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto a Milano l'evento The Best Chef Awards e a essere eletto Migliore Chef al mondo del 2025 è stato Rasmus Munk: ecco chi è, dove lavora e come ha fatto a raggiungere il successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rasmus Munk è il migliore chef del mondo (e tra venti giorni arriva in Italia)

Dove si trova il ristorante stellato di Rasmus Munk e quanto costa mangiare da Alchemist a Copenhagen

Dove si trova il ristorante stellato di Rasmus Munk e quanto costa mangiare da Alchemist a Copenhagen - Rasmus Munk &#232; uno degli ospiti della puntata di giovedì 13 febbraio va in onda una nuova puntata di Masterchef Italia 14. Si legge su fanpage.it

