Rasmus Munk chi è e dove lavora il Migliore chef al mondo del 2025

Si è tenuto a Milano l'evento The Best Chef Awards e a essere eletto Migliore Chef al mondo del 2025 è stato Rasmus Munk: ecco chi è, dove lavora e come ha fatto a raggiungere il successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rasmus Munk è il migliore chef del mondo (e tra venti giorni arriva in Italia)

Svetta in classifica il danese Rasmus Munk (Alchemist, Copenaghen), seguito da Ana Roš (Hiša Franko, Caporetto) e Himanshu Saini (Trèsind Studio, Dubai) - facebook.com Vai su Facebook

All'Alchemist di Copenaghen non si va (solo) per mangiare, perché l'esperienza non è soltanto nel piatto: ecco come Rasmus Munk è diventato il numero uno al mondo, ed ecco dove trovarlo senza dover volare fino in Danimarca - X Vai su X

Dove si trova il ristorante stellato di Rasmus Munk e quanto costa mangiare da Alchemist a Copenhagen - Rasmus Munk è uno degli ospiti della puntata di giovedì 13 febbraio va in onda una nuova puntata di Masterchef Italia 14. Si legge su fanpage.it