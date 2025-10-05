Rapina ai danni di un invalido fu solo tentata | pena diminuita dalla corte d' appello

LECCE - La corte d'appello di Lecce, venerdì 3 ottobre 2025, ha riformato la sentenza del gup del tribunale di Brindisi dell'8 aprile 2025 a carico di un 21enne fasanese. Accusato di aver rapinato un 53enne invalido, i giudici hanno ritenuto che l'azione illecita non fu consumata, ma tentata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

