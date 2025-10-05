Raoul Bova ha un nuovo amore nato sul set?

L'attore avrebbe ritrovato il sorriso, dopo un'estate turbolenta, accanto alla collega Beatrice Arnera, conosciuta durante le riprese della fiction di Canale 5 Buongiorno, mamma!. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Raoul Bova ha un nuovo amore nato sul set?

In questa notizia si parla di: raoul - bova

Fabrizio Corona Smaschera Raoul Bova: Spunta l’Audio Shock!

Lui, l’altra e il re del gossip: quei messaggi “spaccanti” di Raoul Bova finiti sotto gli ombrelloni

Raoul Bova e Fabrizio Corona: un caso di gossip e ricatto

Il vocale sentimentale di Raoul Bova è stato il gossip dell’estate ma anche una vicenda giudiziaria. L’artista bresciano è riuscito a ottenerlo per alcune categorie: “Pronti i prototipi”. - facebook.com Vai su Facebook

Raoul Bova e Beatrice Arnera beccati insieme a Spoleto #1ottobre - X Vai su X

Raoul Bova è di nuovo innamorato, chi è la nuova fiamma dell'attore dopo Rocio Morales e Martina Ceretti. I retroscena - La scintilla “ufficiale” con una collega è scoccata sul set di “Buongiorno mamma”, ma i due si frequentavano e conoscevano da ... Come scrive affaritaliani.it

La nuova fidanzata di Raoul Bova è un’attrice famosissima: il suo nome vi lascerà senza parole - Archiviata la storia con Rocio Munoz Morales, Raoul Bova sembra aver trovato una nuova fidanzata: ecco chi è l'attrice con cui sta adesso. Segnala donnapop.it